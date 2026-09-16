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Сили оборони ліквідували ще 1530 російських окупантів

Росія вже втратила в Україні близько 1 511 530 військових. 

Сили оборони ліквідували ще 1530 російських окупантів
Ураження російської ППО
Фото: Скріншот відео СБУ

За минулу добу Сили оборони ліквідували 1530 російських окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні близько 1 511 530 військових. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.26 склали: 

  • особового складу – близько 1 511 530 (+1 530) осіб 
  • танків – 12 345 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 25 339 (+5) од.
  • артилерійських систем – 49 820 (+27) од.
  • РСЗВ – 2 132 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 642 (+4) од.
  • літаків – 442 (+0) од.
  • гелікоптерів – 356 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 630 (+4) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 519 069 (+789) од.
  • крилаті ракети – 5 111 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 149 557 (+374) од.
  • спеціальна техніка – 4 692 (+2) од.

Дані уточнюються. 

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