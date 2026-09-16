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ЗМІ: Україна ліквідувала генерала, який доповідав Путіну про "захоплення" Костянтинівки

Наприкінці серпня окупанта нагороджували званням героя Росії.

ЗМІ: Україна ліквідувала генерала, який доповідав Путіну про "захоплення" Костянтинівки
Генерал Антон Груніс отримує нагороду від міністра оборони Росії
Фото: Скріншот з відео

Російські ЗМІ стверджують, що на війні з Україною загинув генерал-майор армії-вбивці Антон Груніс, який командував 4-ою окремою мотострілецькою бригадою.

Окупант відомий тим, що у липні особисто доповідав диктатору Путіну про те, що Костянтинівка нібито була повністю захоплена росіянами. Це була відверта брехня. 

Наприкінці серпня Грунісу особисто вручав орден золотої зірки зі званням героя Росії очільник ворожого міністерства оборони Андрій Білоусов.

Обставини смерті генерала та місце його ліквідації українськими військами не розкриваються. 

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