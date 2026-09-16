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Російські ЗМІ стверджують, що на війні з Україною загинув генерал-майор армії-вбивці Антон Груніс, який командував 4-ою окремою мотострілецькою бригадою.

Окупант відомий тим, що у липні особисто доповідав диктатору Путіну про те, що Костянтинівка нібито була повністю захоплена росіянами. Це була відверта брехня.

Наприкінці серпня Грунісу особисто вручав орден золотої зірки зі званням героя Росії очільник ворожого міністерства оборони Андрій Білоусов.

Обставини смерті генерала та місце його ліквідації українськими військами не розкриваються.