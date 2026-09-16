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Росіяни вбили та поранили мешканців Слов’янська на Донеччині

З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4307 людей.

Росіяни вбили та поранили мешканців Слов’янська на Донеччині
Росіяни вбили і поранили мешканців Донецької області
Фото: 24 канал

За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Армія окупантів вбила двох жителів Слов’янська.

Ще одна людина дістала поранення – теж у Слов’янську.

  • З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4307 людей і поранили 10458. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

На Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув поліцейський Андрій Балицький. У поліцейського залишилися мати, брат, дружина та 11-річна донька. 

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