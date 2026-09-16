За минулу добу росіяни вбили та поранили мешканців Донецької області.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Армія окупантів вбила двох жителів Слов’янська.
Ще одна людина дістала поранення – теж у Слов’янську.
- З початку вторгнення окупанти вбили у регіоні 4307 людей і поранили 10458. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
На Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув поліцейський Андрій Балицький. У поліцейського залишилися мати, брат, дружина та 11-річна донька.