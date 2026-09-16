Внаслідок російських ударів по Київській області пошкоджено 8 приватних осель

Протягом 15 вересня і вранці 16 вересня Росія пошкодила в Київській області 17 об'єктів. Постраждали Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський і Обухівський райони.
Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.
«На щастя, постраждалих немає», – йдеться в його повідомленні.
На місцях ударів працюють необхідні служби. Ткаченко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- У Києві вранці внаслідок удару дронами постраждала одна людина. Удар припав на Святошинський район.