Внаслідок російських ударів по Київській області пошкоджено 8 приватних осель

Наслідки ударів зафіксовано в 5 районах.

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Протягом 15 вересня і вранці 16 вересня Росія пошкодила в Київській області 17 об'єктів. Постраждали Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Бучанський і Обухівський райони.

Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення. Про це повідомив голова ОВА Тимур Ткаченко.

«На щастя, постраждалих немає», – йдеться в його повідомленні.

На місцях ударів працюють необхідні служби. Ткаченко закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.