Зеленський сказав, що росіяни двічі за останні тижні намагалися атакувати його літак дронами

За останні тижні Росія двічі намагалася атакувати літак президента Володимира Зеленського. Про це він сказав у інтерв'ю CBS News.

Обидва випадки були в Молдові, яку президент використав для транзиту в поїздках. За словами Володимира Зеленського, спроби нападу були під час його подорожі в обох напрямках.

«У Молдові, мій президентський літак був там, і ось чому вони атакували Молдову. Коли ми повернулися додому, знову через Кишинів, вони зробили те саме», – заявив він.

Раніше норвезький прем'єр Йонас Гар Стьоре казав, що літак Володимира Зеленського був майже уражений дроном у молдовському повітряному просторі, коли він летів до Осло 9 вересня. Зеленський сказав, що ще один-два дрони вдерлися до повітряного простору Молдови, коли він кількома днями пізніше повертався назад.

Він вважає, що таким чином Росія прагне залякати його та інших лідерів. Коментуючи удар дроном по залізниці неподалік польського кордону, де тоді перебували ексглава ЦРУ та іноземні дипломати, президент сказав, що вважає його умисним.

«Можливо, вони не знали, що там були американці, а, можливо, навпаки, вони знали, бо я не довіряю їм. Я думаю, що вони знали. Ось чому європейці, американці, великі делегації в цьому поїзді були атаковані», – вважає глава країни.