Дніпропетровщина просить уряд скасувати "жовтий" і "червоний" рівні тривоги в області

В ОВА пояснюють своє прохання специфікою прифронтового регіону, в якому цей поділ ускладнений.

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Дніпропетровська обласна військова адміністрація звернулася до уряду з проханням не поширювати на регіон систему з двома додатковими рівнями повітряної тривоги – "жовтим" і "червоним".

Про це в ефірі "Єдиних новин" повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, в області пропонують залишити оголошення повітряної тривоги у форматі, який застосовувався раніше. Ганжа пояснив це специфікою прифронтового регіону. В умовах постійних обстрілів фактично неможливо контролювати та застосовувати поділ сигналів тривоги на "жовтий" і "червоний" рівні.

Окремо він згадав Павлоградський район, який, за його словами, перебуває поблизу фронту та постійно зазнає обстрілів.

Що означають два рівні повітряної тривоги?