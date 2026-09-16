На Одещині СБУ затримала агента РФ, підозрюваного в підготовці теракту в Ізмаїлі

Контррозвідка СБУ запобігла підготовці теракту в Одеській області. У Білгород-Дністровському районі затримали агента російських спецслужб, який, за даними слідства, планував підірвати адміністративну будівлю однієї з державних установ в Ізмаїлі.
Про це в Telegram повідомляє Служба безпеки України.
За даними слідства, чоловік мав залишити поблизу об'єкта саморобний вибуховий пристрій потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті. Вибухівку він додатково спорядив металевими шурупами та болтами.
Російські спецслужби планували здійснити дистанційний підрив у годину пік. Таким чином вони розраховували на максимальну кількість жертв серед цивільних.
Агента затримали, коли він завершував виготовлення вибухового пристрою у власній квартирі. Йдеться про місцевого жителя, який має наркотичну залежність. У поле зору росіян він потрапив у липні цього року, коли шукав заробіток у Telegram-чатах.
Для дистанційного приведення пристрою в дію він використав мобільний телефон, до якого російські спецслужби мали віддалений доступ.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за підготовку терористичного акту. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
- Напередодні на Київщині запобігли теракту, який планували здійснити російські спецслужби. Для його організації вони дистанційно завербували місцеву безробітну, видаючи себе за українських правоохоронців. Жінка мала залишити замаскований вибуховий пристрій під колесом автомобіля, припаркованого неподалік місцевого супермаркету.