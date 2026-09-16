На Одещині СБУ затримала агента РФ, підозрюваного в підготовці теракту в Ізмаїлі

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Контррозвідка СБУ запобігла підготовці теракту в Одеській області. У Білгород-Дністровському районі затримали агента російських спецслужб, який, за даними слідства, планував підірвати адміністративну будівлю однієї з державних установ в Ізмаїлі.

Про це в Telegram повідомляє Служба безпеки України.

За даними слідства, чоловік мав залишити поблизу об'єкта саморобний вибуховий пристрій потужністю 10 кг у тротиловому еквіваленті. Вибухівку він додатково спорядив металевими шурупами та болтами.

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Російські спецслужби планували здійснити дистанційний підрив у годину пік. Таким чином вони розраховували на максимальну кількість жертв серед цивільних.

Агента затримали, коли він завершував виготовлення вибухового пристрою у власній квартирі. Йдеться про місцевого жителя, який має наркотичну залежність. У поле зору росіян він потрапив у липні цього року, коли шукав заробіток у Telegram-чатах.

Для дистанційного приведення пристрою в дію він використав мобільний телефон, до якого російські спецслужби мали віддалений доступ.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за підготовку терористичного акту. Чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. У разі обвинувального вироку йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ