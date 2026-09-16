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​На Львівщині викрили ділків, яке підробляли одяг відомих брендів

Сума збитків, завданих власникам торговельних марок, становить майже 98 млн грн.

​На Львівщині викрили ділків, яке підробляли одяг відомих брендів
Фото: Офіс генпрокурора

Кіберполіцейські Львівщини задокументували членів угруповання, які збували контрафактну техніку та підробляли одяг відомого бренду. 

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Вісьмом учасникам повідомлено про підозру. Організатору - за ч. 2, 3 ст. 229 КК, виконавцям - за ч. 3 ст. 229 КК, пособнику - за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 229 КК.

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Сума збитків, завданих власникам торговельних марок, становить майже 98 млн грн.

За даними слідства, схема діяла упродовж серпня–грудня 2025 року. Організатор розподілив ролі між учасниками та контролював усі етапи - від закупівлі сировини й пошиття продукції до її реклами, продажу, доставки та фінансових розрахунків.

У двох виробничих цехах виготовляли костюми, куртки, худі, шапки та інший одяг, який видавали за продукцію відомих брендів. У власній друкарні один із пособників виготовляв бирки, етикетки та цінники з відповідними фірмовими позначеннями. Інші учасники забезпечували перевезення сировини та готового товару, роботу складу, рекламу й продаж.

Контрафакт реалізовували у двох магазинах - у Буську та центрі Львова, а також через Instagram, Telegram, маркетплейс і власний сайт. Замовлення відправляли покупцям по всій Україні.

Фінансові операції проводили через декілька ФОП. За версією слідства, це мало надати діяльності вигляду легальної торгівлі та дозволити не перевищувати встановлені податкові ліміти. Окремо організатор через Інтернет продавав контрафактні навушники та смартгодинники відомого світового бренду.

У грудні 2025 року діяльність групи припинили. Під час обшуків вилучили понад 4 тис. одиниць одягу, майже 26 тис. бирок із фірмовим найменуванням італійського бренду, електронну техніку, швейні машини, тканину, SIM-карти, чорнові записи, понад 1 млн грн та 700 доларів США.

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