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СБС ліквідували російського генерала Груніса, який доповідав Путіну про Костянтинівку, – "Мадяр"

Груніс є сьомим підтвердженим російським воєначальником рівня командира бригади, дивізії або армії, ліквідованим підрозділами СБС.

СБС ліквідували російського генерала Груніса, який доповідав Путіну про Костянтинівку, – "Мадяр"
Ліквідовано генерал-майора Антона Груніса
Фото: Скриншот з відео

Сили оборони України ліквідували генерал-майора російської армії Антона Груніса, який у липні доповідав Володимиру Путіну про нібито повне "захоплення Костянтинівки" на Донеччині. 

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Операцію провели військовослужбовці 427-го окремого полку СБС "Рарог". 

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"Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької області", – написав Бровді.

Він також назвав Груніса сьомим підтвердженим російським воєначальником рівня командира бригади, дивізії або армії, ліквідованим підрозділами СБС.

Раніше про загибель Груніса повідомило російські пропагандистські канали, однак точні обставини, дата та місце його загибелі не розголошувалися.

Що відомо про генерала Груніса?

  • Груніс закінчив Казанське суворовське училище у 1996 році. Він брав участь у війнах у Чечні та проти Грузії. У 2021 році генерал вийшов у запас, однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну повернувся до армії.
  • 4-та окрема мотострілецька бригада (в/ч 40318), якою командував Груніс, була сформована у 2014 році на базі незаконних збройних формувань так званої "ЛНР".
  • Цей підрозділ брав участь у боях на Бахмутському та Костянтинівському напрямках.У липні Груніс доповів Путіну про нібито повне захоплення Костянтинівки. Згодом представник Генерального штабу ЗСУ спростував цю заяву.
  • 28 серпня Міноборони РФ повідомило про нагородження Груніса "Золотою зіркою героя Росії" 
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