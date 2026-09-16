Гендиректор Укрпошти оскаржує в у суді рішення НБУ про професійну непридатність

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський подав позов до Київського окружного адміністративного суду з вимогою скасувати рішення Національного банку про його звільнення через "професійну непридатність".

Про це він повідомив у фейсбуці.

Смілянський назвав рішення регулятора незаконним і упередженим та вимагає від суду надати правову оцінку діям НБУ.

"Я впевнений у своїй позиції й готовий довести її в суді. Вважаю рішення щодо мене незаконним та упередженим. І дуже хочу почути аргументи, чому до керівника Укрпошти застосували підхід, якого не застосовували до керівників інших діючих банків та фінансових установ навіть після в рази більших штрафів, ніж в Укрпошти, і доведених самим НБУ мільярдів гривень обналу коштів", - написав він.

"Позов подав особисто. Своїх юристів теж оплачую сам. Укрпошта нічого не платить", - додав Смілянський.