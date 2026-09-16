Під час нещодавніх переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером ішлося, зокрема, про можливість домовленостей щодо НПЗ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова домовлятися з Росією про припинення ударів по енергетичних об’єктах, якщо Москва також відмовиться від атак на українську енергетику.

Про це він розповів в інтерв’ю CBS.

За словами Зеленського, для України енергетичне перемир’я означає припинення будь-яких ударів по енергетичній інфраструктурі із застосуванням будь-яких видів зброї.

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Він зазначив, що під час нещодавніх переговорів зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером ішлося, зокрема, про можливість домовленостей щодо нафтопереробних заводів та інших енергетичних об’єктів.

"Я сказав їм, що ми готові до енергетичного перемир’я, але потрібно розуміти, що це означає для України. Для Путіна енергетика – це продаж нафти і газу. Для нас енергетика – це електропостачання і газ для наших людей", - пояснив глава держави.

Президент також заявив, що Україна не завдає ударів першою, а її тактика полягає у відповідях на російські атаки там, де це можливо. За словами Зеленського, обмеження можливостей Росії транспортувати та продавати нафту завдає значних втрат її бюджету.

Втрати Росії на продажі нафти можуть сягнути $150 млрд.

Він оцінив такі втрати у понад $100 млрд на рік, додавши, що цього року вони можуть сягнути $150 млрд.

Окремо Зеленський порушив питання експорту сільськогосподарської продукції. Він заявив, що якщо сторони домовляються про припинення атак у цій сфері, Росія не повинна блокувати експорт української аграрної продукції.

"Росія має до 70 мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на продаж. Україні треба продати близько 30 мільйонів. Це також у їхніх інтересах", – зазначив президент.

Зеленський також запропонував, щоб у разі домовленостей Росія надала перелік своїх об’єктів, які вона не хоче бачити серед цілей для українських атак.

"Якщо вони кажуть: "Ми не атакуємо ці об’єкти", тоді вони мають покласти на стіл перелік своїх об’єктів – тих, які вони не хочуть, щоб ми атакували", – сказав він.

Президент наголосив, що навіть під час війни сторони можуть знаходити окремі можливості для деескалації. На його думку, сам факт переговорів має свідчити про готовність або політичну волю завершити війну.