Від 17 до 34 тисяч гривень: нардепи підтримали за основу штрафи за керування транспортом з перевищенням рівня шуму

Питання шкоди від такого шуму актуалізувалося під час повномасштабної війни.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Верховна Рада підтримала за основу законопроєкт про відповідальність за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. За проголосував 261 депутат, повідомила пресслужба ВР.

Він запроваджує штраф за перевищення допустимого рівня шуму двигунів та вихлопних систем. На період воєнного стану штраф становитиме 1000 неоподаткованих мінімумів громадян за перше порушення (17 000 гривень), а за повторне порушення – 2000 неоподаткованих мінімумів громадян і обов'язкове позбавлення прав керування від трьох до шести місяців.

«Законопроєкт, зокрема, спрямований на усунення чинника акустичної дезорієнтації сил ППО і мобільних вогневих груп через імітацію звуків ворожих безпілотників», – йдеться у повідомленні.