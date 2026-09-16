До суду передали справу щодо військового за підозрою у продажу вибухівки на Донеччині

Військовослужбовець заявив, що може продати загалом 6 тонн вибухової речовини, зазначили у ДБР.

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Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо військовослужбовця, який налагодив продаж вибухової речовини у Донецькій області.

Про це йдеться у пресрелізі спецслужби.

Військовий розмістив у месенджері оголошення про продаж 500 кг сумішевої вибухової речовини. Коли знайшовся покупець, чоловік запропонував зустрітися на Харківщині та продав йому “на пробу” майже 60 кг вибухівки за 100 тисяч гривень.

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Під час подальшого спілкування військовослужбовець заявив, що може продати загалом 6 тонн вибухової речовини. Її орієнтовна вартість на нелегальному ринку може перевищувати 7,5 млн грн.

Військовослужбовця обвинувачують у придбанні, носінні, зберіганні та збуті вибухових речовин без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт скеровано до суду.Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.