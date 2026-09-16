ДПСУ: Росія може збільшити диверсійну активність на Чернігівщині та Сумщині

У ДПСУ підкреслили про готовність до будь-якого розвитку подій.

Російські війська найближчим часом можуть посилити диверсійну діяльність у Чернігівській та Сумській областях. Також імовірне перекидання додаткових сил ворога на Чернігівщину.

Про це під час брифінгу в Укрінформі повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, є інформація про нарощування противником окремих підрозділів, які можуть використовувати для диверсій на напрямках Чернігівської та Сумської областей.

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"Диверсійна діяльність противника в найближчий час може дещо збільшитися, бо є певна інформація про те, що окремі підрозділи, які б могли здійснювати свої диверсійні дії по напрямку Чернігівської та Сумської областей, противник дещо зараз нарощує", – сказав Демченко.

Наразі українські прикордонники не фіксують збільшення ворожих піхотних груп чи підрозділів, які могли б активніше штурмувати позиції українських військових на цих напрямках.

Демченко наголосив, що Україна має бути готовою до будь-якого розвитку подій.

"Багато прогнозів про те, що в планах ворога напрямок Чернігівщини. Він зберігається. В планах ворога, можливо, перекинути туди додаткові сили", – додав речник ДПСУ.