Російський дрон, знайдений на польському пляжі, містив 4 кг вибухівки

На пляжі в польському Русінові знайшли російський безпілотник із бойовою частиною та вибуховим зарядом. За попередніми висновками прокуратури, це дрон типу "Гербера-2", який виробляють і використовують у Росії.

Про це 16 вересня повідомив заступник окружного прокурора у військових справах прокуратури в Познані полковник Бартош Оконєвський, передає RMF24.

За його словами, безпілотник був оснащений уламково-фугасною бойовою частиною із запалом. Усередині дрона містилося близько 4 кг вибухової речовини.

Військові змогли відокремити бойову частину від самого безпілотника. Через міркування безпеки її знешкодили безпосередньо на пляжі. Сам дрон без бойової частини військові забрали з місця та перевезли на територію військового об’єкта. Там його мають детально дослідити.

Прокуратура розслідує справу за попередньою кваліфікацією як створення ситуації, що загрожувала життю або здоров’ю багатьох людей чи майну великої вартості, зокрема через вибух вибухових матеріалів. Також слідчі перевіряють, чи використовували безпілотник для перетину державного кордону без необхідного дозволу.

Дрон міг перебувати над Литвою

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що знайдений у районі Русінова дрон міг перебувати над Литвою ще в неділю. За його словами, там його шукали та намагалися нейтралізувати. Після цього безпілотник, за словами міністра, перетнув кордон Литви з Калінінградською областю та, ймовірно, пролетів над Балтійським морем.