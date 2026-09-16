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США оголосили про нові візові обмеження щодо громадян Південної Африки

"Уряд Південної Африки підводить свій народ, руйнуючи економіку країни через одержиме прагнення звести рахунки з білою меншиною – африканерами", заявив держсекретар Марко Рубіо.

США оголосили про нові візові обмеження щодо громадян Південної Африки
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом ПАР Сирілом Рамафосою. Вашингтон, 21 травня 2025 року
Фото: EPA

Сполучені Штати оголосили про нову політику візових обмежень щодо громадян Південної Африки на тлі постійних заяв про те, що біла меншина (африканери) в цій країні потерпає від “дискримінації за расовою ознакою”.

Про це повідомляє DW.

Вашингтон розкритикував ПАР через низку питань, серед яких закони про землю та зайнятість для подолання нерівності, з якою чорношкірі стикаються через 30 років після апартеїду.

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“Як чітко дав зрозуміти президент Трамп, уряд Південної Африки підводить свій народ, руйнуючи економіку країни через одержиме прагнення звести рахунки з білою меншиною – африканерами”, – заявив державний секретар США Марко Рубіо.

Посол США в Південній Африці повідомив у соціальних мережах у середу, що візові обмеження є “лише першим кроком у низці заходів ескалації”.

Рубіо не назвав осіб, яких безпосередньо торкнуться ці обмеження, але зазначив, що вони будуть спрямовані проти тих, хто пропагує “дискримінацію за расовою ознакою, розпалює насильство або сприяє конфіскації землі без компенсації в Південній Африці”.

Президент Південної Африки Сиріл Рамафоса заявляє, що немає жодних доказів дискримінації білого населення в його країні. Він наголошує на потребі світових зусиль для спростування неправдивих тверджень про утиски білого населення.

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