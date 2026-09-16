Війна США з Іраном уже коштувала $38 млрд

Шестимісячна війна США з Іраном уже коштувала американському бюджету $38 млрд. За оцінкою Бюджетного управління Конгресу США (CBO), витрати можуть зростати ще на $3 млрд щомісяця.

Про це пише Reuters.

Розрахунок охоплює витрати станом на 1 серпня. При цьому CBO не врахувало витрати на нещодавні удари по комерційних суднах в Ормузькій протоці та атаки на американські військові об'єкти в регіоні. Також не враховані витрати на запозичення для фінансування війни, які можуть додати до загальної суми ще десятки мільярдів доларів.

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За прогнозом, війна може підвищити інфляцію у США на 0,5% у перші три місяці 2027 року. Однією з причин є зростання цін на енергоносії після атак в Ормузькій протоці та по енергетичних об'єктах у сусідніх країнах Перської затоки. До початку війни через протоку проходило близько 20% світової нафти.

Значна частина витрат пов'язана зі швидким використанням запасів американських боєприпасів: на їхнє поповнення може знадобитися до п'яти років.

Нестача критично важливих боєприпасів, зокрема ракет-перехоплювачів, може вплинути на здатність Пентагону реагувати на інший масштабний конфлікт, зокрема потенційне протистояння за участю Китаю і Тайваню.

Міністр оборони США Піт Гегсет у липні просив майже $90 млрд екстреного фінансування для поповнення запасів. Водночас Білий дім і Пентагон заперечили висновки про нестачу боєприпасів.

Іран завдав великих збитків американським військовим базам

Оцінка CBO близька до даних Гегсета: 21 липня він оцінював вартість війни у $37,5 млрд. Окремо генеральний інспектор Пентагону цього тижня повідомив, що станом на 19 червня війна коштувала США $33,4 млрд. За його даними, Іран пошкодив або знищив сотні будівель на американських військових базах на Близькому Сході, а також літаки та безпілотники.