BBC: Білий дім відкинув звіт генінспектора Пентагону про стратегічний дефіцит боєприпасів у США

Президент Трамп стверджував, що запаси боєприпасів США є “фактично необмеженими”, а повідомлення про протилежне називав “фейковими новинами”.

Генеральний інспектор Міністерства оборони США заявляє, що війна з Іраном призвела до “нестачі” боєприпасів і проблем із їхнім поповненням. Білий дім ці звинувачення відкидає, пише BBC.

Президент Дональд Трамп неодноразово заперечував наявність дефіциту боєприпасів у США. Трамп стверджував, що запаси боєприпасів США є “фактично необмеженими”, а повідомлення про протилежне називав “фейковими новинами”.

Однак незалежний контрольний орган повідомив, що в період із лютого по червень США витратили на боєприпаси понад 22 мільярди доларів, що призвело до “стратегічного дефіциту запасів”. У відповідь на запитання щодо звіту контрольного органу в Білому домі заявили, що США мають “більше ніж достатньо” боєприпасів.

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Видання зазначає, що цей звіт дає змогу вперше отримати незалежне уявлення про запаси озброєння США – інформацію, яка зазвичай є засекреченою.

Попередні оцінки також свідчили про критичну нестачу боєприпасів у США. Зокрема, згідно з даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), зробленою наприкінці липня, запаси деяких перехоплювачів – як-от для систем Patriot та THAAD (протиракетний комплекс для перехоплення балістичних цілей на великих висотах) – суттєво скоротилися. У деяких випадках – більше ніж удвічі.

У звіті генерального інспектора не було зазначено точної кількості наявних наразі боєприпасів. Водночас у документі вказано на дефіцит запасів і виявлено “вузькі місця у промисловій базі”, що перешкоджають поповненню арсеналів.

Також повідомляється, що Міністерство оборони наразі працює над “оптимізацією процесів закупівлі та скороченням термінів виробництва”, щоб усунути дефіцит і забезпечити “швидке реагування на надзвичайні ситуації”.

Білий дім відкидає звіт про дефіцит боєприпасів, заявляючи про "державну зраду"

Білий дім відкинув висновки контрольного органу. “Збройні сили США мають більш ніж достатньо боєприпасів та запасів для виконання всіх стратегічних завдань головнокомандувача – і навіть більше”, – заявила у вівторок речниця Анна Келлі.

Трамп та інші представники адміністрації також намагалися представити повідомлення про дефіцит як неправдиві та такі, що межують із “державною зрадою”.

У звіті наглядового органу також зазначається, що втрачено техніки на 3,7 млрд доларів, інші втрати становлять ще 7,4 млрд доларів. Загалом у період із 28 лютого до 30 червня США витратили на війну 33,4 млрд доларів.

В окремій оцінці, оприлюдненій у вівторок Бюджетним управлінням Конгресу, загальну вартість війни визначено на вищому рівні – 38 мільярдів доларів. Ця сума включає витрати на поповнення запасів використаних боєприпасів і втраченої в бою техніки, а також на збільшення кількості годин польотів і зростання витрат на пальне.

Серед втрат: чотири винищувачі F-15E, надсучасний винищувач F-35 Joint Strike Fighter та 30 безпілотників MQ-9, знищених за “різних обставин”.