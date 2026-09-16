У Тернополі 13-річний хлопчик загинув після падіння з електросамоката

У Тернополі ввечері 15 вересня сталася смертельна ДТП за участю електросамоката. Внаслідок падіння загинув 13-річний хлопець.
Про це повідомляє поліція Тернопільської області.
Аварія трапилася близько 19:20 15 вересня. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопець їхав тротуаром на електросамокаті Kukirin G2. Під час руху він не впорався з керуванням і впав на тротуар.
Дитина зазнала тілесних ушкоджень. Медики надавали хлопцеві допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.
- 8 вересня у Борисполі Київської області загинула новонароджена дівчинка, яка випала з балкона багатоповерхівки. За попередніми даними, немовля перебувало на балконі разом із матір’ю. Дівчинку доправили до лікарні, однак медикам не вдалося врятувати її життя.