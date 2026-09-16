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У Тернополі 13-річний хлопчик загинув після падіння з електросамоката

Дитина не впоралась з керуванням і впала на тротуар.

У Тернополі 13-річний хлопчик загинув після падіння з електросамоката
Смертельна ДТП в Тернополі
Фото: Поліція Тернопільської області

У Тернополі ввечері 15 вересня сталася смертельна ДТП за участю електросамоката. Внаслідок падіння загинув 13-річний хлопець.

Про це повідомляє поліція Тернопільської області.

Аварія трапилася близько 19:20 15 вересня. За попередньою інформацією правоохоронців, хлопець їхав тротуаром на електросамокаті Kukirin G2. Під час руху він не впорався з керуванням і впав на тротуар.

Дитина зазнала тілесних ушкоджень. Медики надавали хлопцеві допомогу, однак дорогою до лікарні він помер.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

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