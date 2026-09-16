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Укрзалізниця: Росія намагається отримати дані про об’єкти та військові вантажі

Ворог може використати отриману інформацію для подальших ударів по залізничній інфраструктурі.

Укрзалізниця: Росія намагається отримати дані про об’єкти та військові вантажі
Фото: Укрзалізниця

Російська сторона намагається отримати інформацію про об’єкти "Укрзалізниці", їхнє розташування та стан, а також про переміщення військових вантажів. Отриману інформацію ворог може використати для подальших ударів по залізничній інфраструктурі.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії закликали не погоджуватися на пропозиції сфотографувати залізничні об’єкти, передати їхню геолокацію або повідомити про переміщення військових вантажів.

"Якщо вам або вашим знайомим у соцмережах, месенджерах чи через знайомих пропонують за гроші або під виглядом "анонімного завдання" сфотографувати об'єкт Укрзалізниці або надати його геолокацію, у тому числі після обстрілу, повідомити про переміщення військових вантажів, пошкодити майно Укрзалізниці або вчинити будь-які інші дії проти залізниці – не погоджуйтеся і не передавайте таку інформацію", – ідеться в повідомленні.

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