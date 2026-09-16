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Упродовж 16 вересня росіяни родовжили дроновий терор населення Херсонщини. Унаслідок обстрілів одна людина загинула, ще дев’ятеро дістали поранень.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Близько 06:00 російські військові скинули з безпілотника вибухівку на Херсон. Унаслідок атаки загинув 68-річний чоловік, який перебував на вулиці.

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Ще дев’ятеро людей постраждали через атаки російських дронів. По двоє поранених – у селищах Комишани та Зеленівка, ще п’ятеро – у Херсоні.

Внаслідок російських обстрілів пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, адміністративні будівлі, лікарня, магазин, гаражі та автомобілі.

У прокуратурі зазначили, що протягом 16 вересня російські війська атакували населені пункти області ствольною артилерією та безпілотниками різних типів.

За фактами атак органи прокуратури Херсонської області розпочали досудове розслідування за ч. 1, 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.