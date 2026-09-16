Міноборони: FPV-дрони для війська закуповуватимуть за характеристиками, а не за назвами моделей

Також один учасник тендеру не зможе отримати понад 50% загального обсягу закупівлі.

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Тепер FPV-дрони для війська закуповуватимуть за характеристиками, а не за назвами моделей.

Про це повідомило Міністерство оборони.

Агенція оборонних закупівель ДОТ розпочала закупівлю FPV-дронів на радіокеруванні. Вимоги до техніки міністерство сформувало спільно з Генштабом, виробниками та військовими, які використовуватимуть ці безпілотники на фронті.

Закупівлю розділили на 269 лотів. Кожен визначається комбінацією шести характеристик, як-от розмір рами, наявність донаведення, тип зв’язку і камери, а також частоти відеопередавача і частоти приймача сигналу.

«Виробники можуть пропонувати власні рішення, якщо вони відповідають установленим вимогам. Продумано диверсифікацію постачання. Один учасник тендеру не зможе отримати понад 50% загального обсягу закупівлі», - наголосило відомство.