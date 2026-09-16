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Науседа висловив пропозицію виготовляти дрони у Литві й передавати їх Україні

Хоча обидві держави підписали дві угоди про співпрацю, масове виробництво безпілотників у Литві досі не розпочалося.

Науседа висловив пропозицію виготовляти дрони у Литві й передавати їх Україні
Президент Литви Гітанас Науседа
Фото: EPA/UPG

Президент Литви Гітанас Науседа пропонує спрямувати частину щорічної фінансової допомоги Україні на спільне виробництво безпілотників у Литві. 

За його задумом, дрони збиратимуть на литовських підприємствах із використанням українських технологій, після чого передаватимуть їх українським військовим, пише Delfi

Глава держави зазначив, що така модель допоможе розвивати оборонну промисловість Литви, створить нові робочі місця і знизить собівартість продукції.

Литва щороку виділяє на підтримку України понад 0,25% ВВП, що становить понад 230 млн євро. Значну частину суми президент пропонує використати саме на виробництво дронів. Науседа наголосив, що закупівля і виготовлення техніки у великих обсягах дозволить підвищити конкурентоспроможність країни на ринку озброєнь.

Водночас литовський лідер розкритикував повільні темпи реалізації цього проєкту. Попри те, що з президентом України Володимиром Зеленським вони підписали вже дві угоди про співпрацю, масове виробництво безпілотників у Литві досі не розпочалося. Науседа визнав, що затримки виникають не лише через довготривалі процедури ліцензування в Україні, а й через зволікання з литовського боку. 

За його словами, українська сторона очікує від Литви визначення конкретних компаній-виробників та чітких обсягів замовлень, які мають бути достатньо масштабними для ефективної роботи.

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