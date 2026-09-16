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Розвідка: в Росії скорочується виробництво горілки через проблеми з логістикою

Інфляція в Росії торкнулася алкогольного ринку.

Розвідка: в Росії скорочується виробництво горілки через проблеми з логістикою
Ілюстративне фото: росіяни у Пскові
Фото: фотограф Дмітрій Марков в Instagram

У Росії на тлі економічних проблем скорочується виробництво горілки, міцного алкоголю та червоної ікри. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За вісім місяців у РФ виробили 39,6 млн декалітрів горілки, що на 12,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Виробництво коньяку скоротилося на 16,8%, а загальний випуск спиртних напоїв міцністю понад 9 градусів скоротилося на 10,9%.

Водночас виробництво слабоалкогольних напоїв зменшилося більш ніж удвічі – до 495,6 тис. декалітрів.

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Головною причиною проблем на алкогольному ринку СЗРУ називає незбалансовану фіскальну політику, логістичні труднощі та інфляцію.

Паралельно в Росії значно скорочується виробництво червоної ікри. Цього року на склади планують поставити близько 2,6 тис. тонн продукції проти 7,6 тис. тонн минулого року. Це один із найнижчих показників за останні 20 років. За даними розвідки, роздрібні ціни на червону ікру вже вдвічі перевищили рівень 2024 року.

Однією з причин скорочення виробництва ікри СЗРУ називає низькі обсяги нересту тихоокеанських лососевих, зокрема через кліматичні зміни.

Водночас, за словами керівника "Клубу професіоналів алкогольного ринку" Максима Черніговського, зниження продажів офіційного алкоголю не обов'язково означає зменшення його споживання. 

У Росії, за його даними, налічується понад 2,5 млн самогонних апаратів, які щороку можуть виробляти до 200 млн літрів напоїв. Надалі прогнозується скорочення споживання легального алкоголю на 9–10% на тлі зростання попиту на саморобний алкоголь.

Також у РФ дорожчають інші продукти харчування. Зокрема, за даними СЗРУ, ціни на м'ясо зросли на 11%.

У розвідці пов'язують погіршення ситуації на споживчому ринку з економічними наслідками мілітаризації Росії.

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