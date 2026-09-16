“Ми не хочемо, щоб Греція стала інструментом у руках тих, хто прагне дестабілізувати регіон і занурити його в хаос”.

Анкара вважає мілітаризацію Грецією Егейських островів загрозою безпеці країни. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Politico.

“Ми не хочемо, щоб Греція стала інструментом у руках тих, хто прагне дестабілізувати регіон і занурити його в хаос; ми хочемо підтримувати добросусідські відносини”, – сказав Фідан під час візиту до Азербайджану.

Водночас він додав, що Афіни порушують міжнародні угоди, зберігаючи військову присутність на деяких островах.

Реклама

“Мілітаризація островів, що мають демілітаризований статус, становить для нас загрозу... Ми закликаємо нашого сусіда й союзника більш виважено, у дусі альянсу, виконувати зобов’язання, що випливають із міжнародних угод”, – зазначив Фідан.

Міністр додав, що Греція не повинна додавати “ще одну провокацію до численних викликів у сфері безпеки, з якими стикається наш регіон”.

Попри те, що Греція і Туреччина є союзниками по НАТО, вони десятиліттями мають розбіжності через низку двосторонніх суперечок, зокрема щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф та тривалого конфлікту навколо Кіпру.

Останнім часом напруженість між Афінами й Анкарою зросла, зокрема після зміцнення зв’язків між Грецією та Ізраїлем, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розцінює як спробу “оточити” його країну.