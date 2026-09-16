Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСвіт

Анкара вважає мілітаризацію Грецією Егейських островів загрозою безпеці

“Ми не хочемо, щоб Греція стала інструментом у руках тих, хто прагне дестабілізувати регіон і занурити його в хаос”.

Анкара вважає мілітаризацію Грецією Егейських островів загрозою безпеці
Фото: Скріншот

Анкара вважає мілітаризацію Грецією Егейських островів загрозою безпеці країни. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, пише Politico.

“Ми не хочемо, щоб Греція стала інструментом у руках тих, хто прагне дестабілізувати регіон і занурити його в хаос; ми хочемо підтримувати добросусідські відносини”, – сказав Фідан під час візиту до Азербайджану.

Водночас він додав, що Афіни порушують міжнародні угоди, зберігаючи військову присутність на деяких островах.

Реклама

“Мілітаризація островів, що мають демілітаризований статус, становить для нас загрозу... Ми закликаємо нашого сусіда й союзника більш виважено, у дусі альянсу, виконувати зобов’язання, що випливають із міжнародних угод”, – зазначив Фідан.

Міністр додав, що Греція не повинна додавати “ще одну провокацію до численних викликів у сфері безпеки, з якими стикається наш регіон”.

Попри те, що Греція і Туреччина є союзниками по НАТО, вони десятиліттями мають розбіжності через низку двосторонніх суперечок, зокрема щодо морських кордонів, взаємних претензій на континентальний шельф та тривалого конфлікту навколо Кіпру.

Останнім часом напруженість між Афінами й Анкарою зросла, зокрема після зміцнення зв’язків між Грецією та Ізраїлем, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розцінює як спробу “оточити” його країну.

  • Раніше у вересні Греція подала офіційну скаргу Анкарі створення Туреччиною “національних морських парків”. Афіни вважають це рішення “недійсним і таким, що не має юридичної сили”, оскільки ці зони виходять за межі турецької юрисдикції та розташовані на грецькому континентальному шельфі.
  • Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс говорив про це під час зустрічі з головою Європейської ради Антоніу Коштою в Афінах.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies