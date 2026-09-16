Reuters: Війна в Україні підштовхує Європу до створення дешевших і масовіших запасів ракет

Європейські військові дедалі активніше шукають дешевші ракети та перехоплювачі, які можна виробляти у великих кількостях. Війна Росії проти України та конфлікти на Близькому Сході продемонстрували, що запаси дорогих високотехнологічних озброєнь можуть швидко вичерпуватися.

Про це пише Reuters.

Щоденні російські атаки дронами та ракетами по Україні показали проблему, яку багато країн недооцінювали під час планування оборонних закупівель у мирний час: у сучасній війні озброєння може витрачатися швидше, ніж його встигають виробляти та поповнювати.

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Європейська оборонна промисловість роками робила ставку на невеликі серії складних і дорогих систем. Тепер уряди шукають дешевші рішення, які можна застосовувати у значно більших масштабах поряд із високотехнологічними системами від Lockheed Martin, MBDA та Rheinmetall.

Технічний директор ракетної компанії Frankenburg Андреас Бапперт вважає, що вартість успішного перехоплення необхідно знизити з нинішніх показників до приблизно €1-2 млн.

Український стартап Fire Point заявляє, що прагне створити перехоплювач балістичних ракет менш ніж за €1 млн. Це приблизно у чотири-шість разів дешевше за американський перехоплювач для системи ППО Patriot.

Цього року Lockheed Martin представила дешевшу ракету для Patriot. Однак навіть її вартість, яка має бути меншою ніж половина ціни PAC-3, залишається вищою за цільові показники стартапів. Очікується, що її виробництво розпочнеться не раніше 2028 року.

Водночас, зазначає медіа, компанії стикаються з проблемою забезпечення необхідними компонентами, отриманням дозволів та масштабуванням виробничих процесів.

Європа нарощує виробництво

У червні Нідерланди замовили у європейського стартапу Destinus 700 крилатих ракет Ruta Block 2 для України. Вартість угоди становить €250 млн.