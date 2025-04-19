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ГУР: у Росії скоротилось виробництво алкоголю після підвищення акцизів

Ставка акцизу сягнула 15%.

ГУР: у Росії скоротилось виробництво алкоголю після підвищення акцизів
алкоголь
Фото: obozrevatel.com

У першому кварталі 2025 року внутрішнє виробництво горілки в Російській Федерації знизилось на 22,7%, а бренді — на 25%. 

Про це повідомило Головне управління розвідки українського Міноборони.

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Падіння виробництва відбулося на тлі підвищення ставки акцизу на алкоголь на 15%, яке на початку року запровадив уряд країни-агресорки. Зміни були частиною нової податкової політики, спрямованої на збільшення надходжень до бюджету.

Як зазначають аналітики, підвищення податків на тлі зниження доходів від експорту енергоносіїв свідчить про спроби влади РФ компенсувати дефіцит бюджету за рахунок внутрішнього споживання.

  • Зовнішня розвідка повідомила, що у Росії також поглиблюється криза у вугільній галузі, що вже негативно впливає на транспортний сектор.
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