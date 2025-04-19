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Зовнішня розвідка: вугільна криза в Росії спричинила падіння залізничних перевезень

Подальші санкції та ускладнення експорту лише посилюватимуть кризові явища в галузі.

Зовнішня розвідка: вугільна криза в Росії спричинила падіння залізничних перевезень
російська залізниця
Фото: Facebook/Служба зовнішньої розвідки України

У Росії поглиблюється криза у вугільній галузі, що вже негативно впливає на транспортний сектор.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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Згідно з інформацією СЗРУ, у першому кварталі 2025 року істотно скоротилися обсяги перевезення експортного вугілля залізницею до портів Азовського, Чорного та Балтійського морів. Основною причиною стало те, що вугільні компанії не змогли забезпечити необхідний обсяг поставок. Частка ненаданого для транспортування вугілля сягнула 30% від запланованого.

Через це російська залізниця змушена утримувати надлишкову кількість вагонів, що простоюють без вантажів. Станом на квітень 2025 року профіцит вагонного парку сягнув 295 тисяч одиниць. Така ситуація створює додаткове навантаження на інфраструктуру та збільшує витрати на її обслуговування.

Як зазначають у розвідці, подальші санкції та ускладнення експорту на прибуткові ринки лише посилюватимуть кризові явища в галузі. У відомстві не виключають, що в результаті постраждає не лише вугільна промисловість, а й уся транспортна система РФ.

  • Тим часом США ще на рік продовжили санкції проти Росії.
  • Речниця Державного департаменту Штатів Теммі Брюс нещодавно заявила, що питання можливого послаблення санкцій не буде обговорюватися, доки не буде досягнуто припинення вогню.
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