Окупанти залучають студентів Луганщини до спортивних заходів із російськими солдатами

Організатори заходів просувають ці заходи як можливість "познайомитися з героями".

На тимчасово окупованій території Луганської області в технікумах і коледжах почали анонсувати спортивні заходи за участю російських військових.

Про це повідомив рух спротиву «Жовта Стрічка».

Ініціативу подають як частину "фізичного виховання" та виховної роботи. Студентам пропонують взяти участь у товариських матчах з футболу та волейболу проти команд, сформованих із військовослужбовців армії РФ та представників так званих "ветеранських організацій".

Організатори заходів просувають їх як можливість "познайомитися з героями" та провести неформальне спілкування після змагань.

У русі «Жовта Стрічка» заявляють, що таким чином окупаційна адміністрація намагається нормалізувати присутність військових у цивільному середовищі та впливати на молодь у рамках пропагандистських програм.