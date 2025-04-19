Окупанти залучають студентів Луганщини до спортивних заходів із російськими солдатами

На тимчасово окупованій території Луганської області в технікумах і коледжах почали анонсувати спортивні заходи за участю російських військових.
Про це повідомив рух спротиву «Жовта Стрічка».
Ініціативу подають як частину "фізичного виховання" та виховної роботи. Студентам пропонують взяти участь у товариських матчах з футболу та волейболу проти команд, сформованих із військовослужбовців армії РФ та представників так званих "ветеранських організацій".
Організатори заходів просувають їх як можливість "познайомитися з героями" та провести неформальне спілкування після змагань.
У русі «Жовта Стрічка» заявляють, що таким чином окупаційна адміністрація намагається нормалізувати присутність військових у цивільному середовищі та впливати на молодь у рамках пропагандистських програм.