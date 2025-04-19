На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ виникли проблеми зі світлом

"Внаслідок обстрілів з боку російських терористів знеструмлені населені пункти Наддніпрянського старостинського округу. За повідомленням АТ "Херсонобленерго", після атак окупаційної армії РФ значно пошкоджено критичну інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

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