На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ виникли проблеми зі світлом

Унаслідок російських обстрілів знеструмлені населені пункти Наддніпрянського старостинського округу Херсонської територіальної громади.
Про це повідомляє Херсонська МВА.
"Внаслідок обстрілів з боку російських терористів знеструмлені населені пункти Наддніпрянського старостинського округу. За повідомленням АТ "Херсонобленерго", після атак окупаційної армії РФ значно пошкоджено критичну інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.
Спеціалісти вивчають обсяги пошкоджень. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 36 населених пунктів Херсонської області. Ворог бив по житлових кварталах.