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На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ виникли проблеми зі світлом

Спеціалісти вивчають обсяги пошкоджень.

На Херсонщині унаслідок обстрілів РФ виникли проблеми зі світлом
Фото: /mykyivregion.com.ua

Унаслідок російських обстрілів знеструмлені населені пункти Наддніпрянського старостинського округу Херсонської територіальної громади.

Про це повідомляє Херсонська МВА.

"Внаслідок обстрілів з боку російських терористів знеструмлені населені пункти Наддніпрянського старостинського округу. За повідомленням АТ "Херсонобленерго", після атак окупаційної армії РФ значно пошкоджено критичну інфраструктуру", — ідеться у повідомленні.

Спеціалісти вивчають обсяги пошкоджень. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться, щойно дозволить безпекова ситуація.

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