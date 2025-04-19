"Білі Янголи" врятували від російських обстрілів двох дітей на Сумщині

Підрозділ "Білі янголи" Сумщини продовжують рятувати дітей з-під вогню росіян у прикордонних населених пунктах. Цього разу поліцейські врятували двох дітей із Краснопільської громади.

Про це повідомляє поліція Сумської області.

"З території Краснопільської громади співробітники спеціального підрозділу поліції "Білий янгол" у супроводі працівника сільської ради провели евакуацію двох дітей віком 8 та 12 років. Малеча перебувала у населеному пункті, який на постійній основі обстрілювався ворогом", ідеться у повідомленні.

Через постійну загрозу для життя було прийнято рішення про їхню евакуацію у більш безпечне місце.

Евакуація пройшла без ускладнень. Поліцейські забезпечили надійний супровід, дотримавшись усіх заходів безпеки під час транспортування.

Наразі діти перебувають у безпечному населеному пункті, де їм буде надано соціальну, психологічну та гуманітарну підтримку.