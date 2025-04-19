Уранці росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині, є постраждала

Уранці 19 квітня російські війська атакували населний пункт Зеленівка у Херсонській області.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 9:00 під російським обстрілом опинилась Зеленівка. Внаслідок "прильоту" постраждала 74-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", — ідеться у повідомленні.

Потерпілу госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.