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Уранці росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині, є постраждала

74-річна жінка зазнала множинних травм.

Уранці росіяни обстріляли Зеленівку на Херсонщині, є постраждала
Наслідки обстрілу Зеленівки
Фото: Херсонська МВА

Уранці 19 квітня російські війська атакували населний пункт Зеленівка у Херсонській області. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 9:00 під російським обстрілом опинилась Зеленівка. Внаслідок "прильоту" постраждала 74-річна жінка. В неї — вибухова та черепно-мозкова травми, контузія", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілу госпіталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

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