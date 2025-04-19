"АТЕШ": родини російських офіцерів масово залишають окупований Крим

У Севастополі в тимчасово окупованому Криму партизани фіксують масове вивезення родин старшого офіцерського складу Чорноморського флоту РФ.

Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

Крим вже залишили майже всі сім'ї старшого офіцерського складу ЧФ РФ. Партизани вказують на паніку серед офіцерського складу.

"Зараз у частинах ЧФ РФ спостерігається паніка — за нашими даними, на початку квітня надійшла директива "зверху" щодо застосування додаткових заходів безпеки на військових об'єктах півострова", — ідеться у повідомленні.

У бухтах Севастополя проводяться "приховані патрулі з резервістів "БАРС" у цивільному одязі", а також фіксують посилення охорони та спроби сховати техніку. Окупанти патрулюють без вихідних.

Представники руху допускають, що окупанти "почали виконувати директиву України щодо припинення договору про перебування Чорноморського флоту РФ у Севастополі".

"Загалом і знадобилося кілька успішних ударів по військових суднах", — додають партизани.