У лікарні померла дитина, яка постраждала внаслідок атаки РФ на Херсон

У лікарні Херсона помер 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень унаслідок атаки РФ на місто 17 квітня.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російський авіаудар по Центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини.16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Світла памʼять загиблому. Щирі співчуття рідним та близьким", — ідеться у повідомленні.