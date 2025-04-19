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Опитування: співпрацю із Маском і зловживання ШІ назвали найбільшими загрозами для репутації брендів

Так вважають понад 100 міжнародних лідерів зі зв’язків з громадськістю.

Опитування: співпрацю із Маском і зловживання ШІ назвали найбільшими загрозами для репутації брендів
Фото: EPA/UPG

Співробітництво з радником-мультимільярдером адміністрації Дональда Трампа Ілоном Маском і зловживання штучним інтелектом є одними з "найбільш надійних способів" для компаній завдати шкоди своїм брендам.

Як пише The Guardian, такі результати показало нове опитування понад 100 міжнародних лідерів зі зв’язків з громадськістю.

Бретт Брюен з "Global Situation Room", вашингтонської фірми зі зв’язків із громадськістю, яка і замовила опитування, зазначила, що "індекс репутаційного ризику"  містить "однозначне попередження" для головних виконавчих директорів. 

Майже 30% із 117 опитаних із 17 різних країн і 58 галузей промисловості, серед яких колишні глави держав і офіційні особи США, вказали, що співробітництво із Маском  створює "найвищу ймовірність" того, що такі фірми "піддадуться посиленому контролю".

Проте ще більшу загрозу для брендів становлять історії про заробіток, які містять "створення глибоких фейків, дезінформацію, упереджене прийняття рішень або неетичні програми, які завдають шкоди або маніпулюють суспільним сприйняттям". Згідно з опитуванням, залучення такого роду висвітлення розглядалося як "найбільша ймовірність привернути негативну увагу онлайн-новин".

Згортання ініціатив різноманітності, справедливості та інклюзії (DEI), спрямованих на "забезпечення справедливого ставлення та повної участі всіх людей" назвали ще одним ризиком брендів.

Також до такого списку потрапила і "антиконкурентна практика та звинувачення в наклепі". 

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