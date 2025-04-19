«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
Не більше ніж два строки. Президентська фракція хоче заборонити Кличку й іншим мерам-довгожителям балотуватися
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
«Україна — то свята земля для євреїв». Як минуле міст з єврейськими громадами спростовує російську пропаганду
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
Росіяни атакували Харків ракетами: понад 110 поранених і один убитий (оновлено)
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
Макрон прокоментував переговори в Парижі щодо завершення війни в Україні
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
ЗМІ: Заяви Трампа про вихід з перемовин спрямовані на Україну
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Трамп: Росія відповість щодо припинення вогню вже цього тижня
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

У Австралії п'ятеро людей загинули через великі хвилі

Ще двоє людей зникли безвісти. 

У Австралії п'ятеро людей загинули через великі хвилі
Фото: EPA/UPG

П'ятеро людей потонули після того, як величезні хвилі обрушилися на східні штати Австралії на початку великодніх вихідних.

Про це пише ВВС. 

Ще двоє зникли безвісти біля узбережжя штатів Новий Південний Уельс і Вікторія.

У суботу тіло чоловіка знайшли у воді поблизу Татри на півдні Нового Південного Уельсу. День перед цим знайшли мертвими 58-річного рибалку та ще двох чоловіків.

Рятувальники все ще шукають чоловіка, якого вода змила під Сіднеєм. Також у п’ятницю одна жінка потонула, а чоловік вважається зниклим безвісти після того, як їх групу віднесло у море в Сан-Ремо, штат Вікторія.

Як повідомили у поліції штату, одній із жінок вдалося повернутися на берег, але іншій жінці та чоловіку це не вдалося.

  • На початку року у Австралії живим знайшли хлопця, який два тижні блукав у національному парку.
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies