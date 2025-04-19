У Австралії п'ятеро людей загинули через великі хвилі

П'ятеро людей потонули після того, як величезні хвилі обрушилися на східні штати Австралії на початку великодніх вихідних.

Про це пише ВВС.

Ще двоє зникли безвісти біля узбережжя штатів Новий Південний Уельс і Вікторія.

У суботу тіло чоловіка знайшли у воді поблизу Татри на півдні Нового Південного Уельсу. День перед цим знайшли мертвими 58-річного рибалку та ще двох чоловіків.

Рятувальники все ще шукають чоловіка, якого вода змила під Сіднеєм. Також у п’ятницю одна жінка потонула, а чоловік вважається зниклим безвісти після того, як їх групу віднесло у море в Сан-Ремо, штат Вікторія.

Як повідомили у поліції штату, одній із жінок вдалося повернутися на берег, але іншій жінці та чоловіку це не вдалося.