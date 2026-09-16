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Саудівська Аравія заявила про збиття дрона хуситів біля священного міста – Мекки

Це перший випадок майже за десятиліття, коли угруповання нібито намагалося завдати удару по місту.

Саудівська Аравія заявила про збиття дрона хуситів біля священного міста – Мекки
Мекка
Фото: EPA

Саудівська Аравія заявила, що у вівторок, 15 вересня збила безпілотник хуситів поблизу Мекки – найсвятішого міста для мусульман. Дрон знищили ще до того, як він увійшов у заборонений повітряний простір міста.

Про це повідомляє CNN.

Представник коаліційних сил Туркі аль-Малікі звинуватив хуситів у спробі атакувати Мекку. За його словами, це перший випадок майже за десятиліття, коли угруповання нібито намагалося завдати удару по місту.

Хусити заперечили ці звинувачення. Їхній військовий речник Яхья Сарі заявив, що цілями атак були нафтові об'єкти та військові бази Саудівської Аравії, розташовані далеко від святих місць.

Інцидент спричинив засудження з боку Організації ісламського співробітництва, яка об'єднує 57 країн. В організації заявили, що такі удари порушують недоторканність святих місць і мечетей та створюють загрозу для мирних жителів. Прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф також заявив про підтримку Саудівської Аравії та назвав інцидент "підлим і огидним" актом.

Контекст

Заява про збиття дрона пролунала на тлі загострення бойових дій між Саудівською Аравією та хуситами. Раніше угруповання запустило балістичні ракети та дрони по кількох саудівських містах, зокрема Хаміс-Мушайті, Абхі та Таїфі. Унаслідок атак постраждали 13 цивільних. У відповідь саудівські сили завдали авіаударів по районах Ємену, які контролюють хусити. 

  • Мекка є місцем народження пророка Мухаммеда. Щороку мільйони мусульман приїжджають до міста для паломництва.
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