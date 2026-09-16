Міноборони кодифікувало дрон-перехоплювач із донаведенням «Скажений»

Такі безпілотники вже передали підрозділам Сил оборони у Одеській та Запорізькій областях

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Силах оборони дрон-перехоплювач «Скажений», оснащений системою донаведення. Про це повідомляє видання «Мілітарний», посилаючись на дані компанії.

За словами виробників, лінійку безпілотників спочатку розробляли як комплексну систему. Наразі вона охоплює сім варіантів «Скаженого» — денні та нічні модифікації, а також версії із донаведенням, аналоговою та цифровою камерами. Для кожної конфігурації передбачений відповідний комплект обладнання.

Зовні «Скажений» має конструкцію, характерну для дронів-перехоплювачів такого класу. Водночас виробник виділяє особливість його компонування: акумулятор проходить крізь силову раму, завдяки чому центр мас розташований безпосередньо по центру конструкції. Це дає змогу безпілотнику під час горизонтального польоту не задирати носову частину. У компанії стверджують, що таке рішення позитивно вплинуло на керованість дрона.

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Згідно із даними розробників, перехоплювач здатен розвивати швидкість до 340 км/год і підійматися на висоту до 7000 метрів. Максимальна тривалість його польоту становить до 15 хвилин, а корисне навантаження — 500 грамів.

Система донаведення вже пройшла випробування. Перші безпілотники з таким оснащенням передали підрозділам в Одеській та Запорізькій областях. Інші модифікації перехоплювача планують передати підрозділам, які працюють поблизу лініїбойового зіткнення. Там їх використовуватимуть для боротьби з розвідувальними та ударними безпілотниками.

Водночас в об’єднанні оборонних виробників UV Military Cluster зазначили, що цю версію наразі не розглядають як засіб для перехоплення реактивних дронів. Виробник пояснив, що застосувати «Скажений» із донаведенням у реальних умовах поки не вдалося, оскільки останнім часом на Одещину прилітають переважно реактивні «Шахеди», максимальна швидкість яких становить 500-600 км/год.

Також виробник уже провів перші випробування дистанційного керування — це дає можливість керувати безпілотником з будь-якої точки.

На замовлення Військово-морських сил України конструкцію «Скаженого» також роблять модульною. Заміна нижньої частини дає змогу змінювати систему зв’язку, тоді як заміна передньої частини дозволяє встановлювати іншу відеосистему.

У UV Military Cluster додали, що українськими дронами-перехоплювачами вже зацікавилися іноземні замовники. Наразі сторони узгоджують умови першого контракту.

Крім цього, попередні версії «Скаженого» вже доступні на маркетплейсі Brave1. Виробник додає, що здатен виготовляти близько 5000 дронів на місяць.

Станом на липень, з початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є:

повітряні розвідники аеростатного, літакового і коптерного типів;

ударні дрони літакового і коптерного типів;

FPV;

БпАК-бомбери;

дрони-перехоплювачі;

дрони-ретранслятори;

безпілотники-мішені;

БпАК на оптоволокні;

front-strike;