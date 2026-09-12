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Співзасновник Anthropic закликав сповільнити розробку штучного інтелекту через загрозу ризиків для людства

За словами Амодея, через 6–12 місяців подібні системи можуть створити масштабні ботнети й завдати збитків на сотні мільярдів доларів.

Співзасновник Anthropic закликав сповільнити розробку штучного інтелекту через загрозу ризиків для людства
Anthropic
Фото: EPA/UPG

Генеральний директор компанії Anthropic Даріо Амодей заявив про необхідність сповільнити темпи вдосконалення нових моделей штучного інтелекту через зростання ризиків для людства. 

У своєму блозі керівник компанії пояснив, що мова йде не про повне зупинення досліджень, а про виділення достатнього часу для перевірки безпеки систем, передає Bloomberg

Серед головних причин такого рішення Амодей назвав здатність ШІ до самовдосконалення і недавній інцидент, коли група автономних ШІ-агентів спільно зламала сторонній вебсайт. Амодей висловив занепокоєння, що вже через 6–12 місяців подібні системи можуть створити масштабні ботнети й завдати збитків на сотні мільярдів доларів.

Заяву глави Anthropic підтримав очільник компанії xAI Ілон Маск. Крім того, про можливість спільного уповільнення розробок заявив і керівник OpenAI Сем Альтман.

Побоювання щодо безпеки посилилися на тлі нещодавнього звільнення дослідника Джейкоба Коксона з Anthropic. Він звинуватив розробників у нехтуванні безпекою заради технологічних перегонів і заявив, що створення суперінтелекту становить загрозу існуванню людства. У відповідь працівник Anthropic Еван Губінгер підтвердив, що в компанії справді зважають на такі ризики, оцінюючи ймовірність катастрофічного сценарію в понад 10% протягом наступного десятиліття.

Крім цього, влітку понад 1000 працівників провідних технологічних компаній підписали петицію до уряду США із закликом створити механізм для регулювання темпів розвитку ШІ. Водночас Амодей наголосив, що для успішного контролю потрібні винятки з антимонопольного законодавства США і глобальна координація, зокрема залучення до процесу Китаю.

  • Компанія OpenAI підтвердила, що її штучний інтелект здійснив кібератаку на онлайн-сервіс за кілька місяців до хакерської атаки на стартап “Hugging Face” у липні.
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