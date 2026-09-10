В Україні представили мідстрайк безпілотник W100

Українська оборонна компанія JET представила ударний безпілотник W100, призначений для ураження цілей на відстані до 100 кілометрів. Про це компанія розповіла виданню Defender Media.

За даними виробника, W100 розвиває швидкість до 150 км/год і здатний перебувати в повітрі до 75 хвилин. Безпілотник може нести бойову частину масою до 4 кг. Для спостереження та наведення він обладнаний камерою з денним і нічним режимами роботи. Запуск W100 здійснюється за допомогою пневматичної катапульти.

Виробник також пропонує різні модифікації дрона залежно від типу зв’язку. Серед доступних варіантів — захищений радіоканал і супутниковий зв’язок. Окремо передбачена можливість дистанційного керування безпілотником через супутникову мережу.

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У JET заявили, що W100 уже завершив необхідні випробування та застосовувався в бойових умовах. Підрозділи, які використовують безпілотник, наразі не називають. Очікується, що найближчим часом W100 з’явиться на маркетплейсах Brave1 Market і DOT-Chain Defence. Орієнтовна ціна одного безпілотника стартуватиме від 200 000 гривень. Також його продаватимуть у складі безпілотного авіаційного комплексу.

Мідл-страйк— це клас ударних безпілотників середньої дальності та самі операції з ураження цілей на оперативній глибині, зазвичай від 30 до 200–300 км від лінії фронту.

Компанія JET розробляє широкий спектр безпілотних систем, серед яких FPV-дрони з радіо- та оптоволоконним керуванням, бомбери, безпілотники літакового типу та дрони-перехоплювачі. До продукції компанії також належить морський безпілотник Aluston. Компанію JET зареєстрували у 2023 році. За даними YouControl, тоді її дохід становив 56 млн грн, а у 2024 році збільшився до 672 млн грн. Нині підприємство має близько 5000 квадратних метрів виробничих площ і близько 1000 працівників.

Про зростання ролі дронів з автоматичним донаведнням свідчать і дані оборонного кластеру Brave1. Так, з початку 2026 року кількість уражень ворожих цілей із використанням технологій ШI-донаведення зросла в 10 разів.