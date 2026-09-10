КБ «Луч» представило ракету РК-19 до зенітних комплексів «Оса»

Українське конструкторське бюро «Луч» на міжнародній виставці озброєнь MSPO-2026 у Польщі представило зенітну керовану ракету РК-19. Вона призначена для застосування із радянських зенітних ракетних комплексів «Оса-АКМ». Про це повідомляє видання «Мілітарний».

Ракету РК-19 публічно показали ще навесні 2026 року, однак саме під час MSPO стали відомі її основні характеристики. За даними виробника, ракета призначена для перехоплення дозвукових і надзвукових аеродинамічних цілей. Очікується, що РК-19 зможе застосовуватися, зокрема, для боротьби із крилатими ракетами та реактивними безпілотниками. За даними Defence Express, вона також може бути призначена для збиття російського дрона-ракети S8000 «Бандероль».

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Згідно з даними розробника, максимальна дальність перехоплення РК-19 становить до 10 км, а висота ураження — до 5 км. Максимальна швидкість польоту ракети сягає 600 м/с. Наведення здійснюється за радіокомандним принципом, а для ураження цілі використовується уламково-фугасна бойова частина масою 14,3 кг із неконтактним підривом.

Маса транспортно-пускового контейнера разом із ракетою становить 163 кг. Його габарити – 3255×320×303 мм.

За своїми характеристиками РК-19 загалом близька до радянської ракети 9М33М3, яка використовується комплексом «Оса-АКМ». Для неї була озвучена дальність до 10 км, висота ураження до 5 км, максимальна швидкість близько 500 м/с та бойова частина масою 15 кг. Маса ракети разом із транспортно-пусковим контейнером становить близько 157 кг.

Таким чином, українська розробка не передбачає кардинального збільшення дальності чи висоти роботи «Оси-АКМ». Її ключове значення полягає в заміні дефіцитних радянських боєприпасів 9М33 та забезпеченні можливості подальшої експлуатації наявних в Україні комплексів «Оса». Вартість ракети та обсяги її виробництва наразі не розголошуються.

ЗРК «Оса» — радянський самохідний зенітний ракетний комплекс малої дальності, призначений для прикриття військ і важливих об’єктів від літаків, вертольотів та інших повітряних цілей на малих і середніх висотах. Найпоширенішою модифікацією є «Оса-АКМ» (9К33М3), прийнята на озброєння у 1980 році. Бойова машина має власну радіолокаційну станцію та може самостійно виявляти й супроводжувати цілі. Дальність виявлення становить до 45 км. Комплекс несе шість зенітних ракет 9М33М3 у транспортно-пускових контейнерах.