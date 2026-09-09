Федоров каже, що повернувся з-за кордону. Анонсував запуск Defense Tech фонду та аналітичного центру

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів, що уже повернувся до Києва із закордонної поїздки, де зустрівся «з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію нашої країни, особливо в напрямку цифрової держави, AI, запуску нових продуктів», повідомили в його прес-службі.

Також, за словами Федорова, він мав зустрічі з венчурними фондами та з Big Tech компаніями.

«Я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech, який буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра», – заявив він.

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Фонд, за його словами, запустять незабаром. Очікується, що до нього долучаться як стартапи, так і експерти.

Федоров назвав три пріоритети для роботи:

перший – сенсоризація та роботизація фронту;

другий – реактивні перехоплювачі, дешеві ракети проти реактивних «шахедів», ракет;

третій – дешеві ударні ракети, у подальшому зі ШІ-системами.

Також він анонсував запуск аналітичного центру.

«За останні 7-8 місяців ми знайшли ключ до росіян: як можна знаходити їхні вразливості, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі. І задача – використовувати наш досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу», – пояснив Федоров.

І додав:

«Усе, що я робив до цього, ми продовжуємо робити з нашою командою.І я сподіваюся, що це додасть надії комусь, у кого надія є, або поверне надію тому, хто починає її втрачати. Кожен на своєму місці, незалежно від статусу, де б ми не знаходилися, – ми продовжуємо боротися. І тому скоро буде багато анонсів, новин. Долучайтеся. Скоро побачимося. До зустрічі».