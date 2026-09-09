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Defense Tech

Федоров каже, що повернувся з-за кордону. Анонсував запуск Defense Tech фонду та аналітичного центру

Колишній очільник Міноборони виокремив три пріоритети роботи своєї команди. Серед них - протидія реактивним дронам противника

Федоров каже, що повернувся з-за кордону. Анонсував запуск Defense Tech фонду та аналітичного центру
Фото: Пресслужба Мінцифри

Колишній міністр оборони Михайло Федоров розповів, що уже повернувся до Києва із закордонної поїздки, де зустрівся «з багатьма донорами, які потенційно можуть профінансувати подальшу трансформацію нашої країни, особливо в напрямку цифрової держави, AI, запуску нових продуктів», повідомили в його прес-службі.

Також, за словами Федорова, він мав зустрічі з венчурними фондами та з Big Tech компаніями.

«Я публікував інформацію про Palantir, і нам вдалося залучити ресурси, які дозволять нам створити в Україні, в Києві, найбільший венчурний фонд в напрямку Defense Tech, який буде інвестувати в військові стартапи, в сталі компанії, і шукати рішення для проблем, які є сьогодні, і які будуть завтра», – заявив він.

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Фонд, за його словами, запустять незабаром. Очікується, що до нього долучаться як стартапи, так і експерти.

Федоров назвав три пріоритети для роботи: 

  • перший – сенсоризація та роботизація фронту;
  • другий –  реактивні перехоплювачі, дешеві ракети проти реактивних «шахедів», ракет;
  • третій – дешеві ударні ракети, у подальшому зі ШІ-системами.

Також він анонсував запуск аналітичного центру.

«За останні 7-8 місяців ми знайшли ключ до росіян: як можна знаходити їхні вразливості, як можна бити й перехоплювати ініціативу в небі й на землі. І задача – використовувати наш досвід для того, щоб можна було прогнозувати наступні кроки війни і вже генерувати рішення проактивно для того, щоб перехоплювати ініціативу», – пояснив Федоров.

І додав:

«Усе, що я робив до цього, ми продовжуємо робити з нашою командою.І я сподіваюся, що це додасть надії комусь, у кого надія є, або поверне надію тому, хто починає її втрачати. Кожен на своєму місці, незалежно від статусу, де б ми не знаходилися, – ми продовжуємо боротися. І тому скоро буде багато анонсів, новин. Долучайтеся. Скоро побачимося. До зустрічі».

  • Раніше Михайло Федоров повідомляв про створення власної defence-tech компанії.
  • Федоров втратив посаду міністра оборони в липні цього року, внаслідок заміни прем'єрки Юлії Свириденко на Сергія Корецького. Відставка, причини якої не були прокомуніковані, спричинила протести в багатьох містах України. Масові акції зрештою привели до звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача і призначення натомість Михайла Драпатого.
  • Володимир Зеленський казав, що пропонував йому чотири різні посади включно з посадою віцепрем'єра. Однак той сказав, що погодиться лише на посаду міністра оборони, бо на інших не зможе боротися з корупцією в закупівлях та завершити розпочату трансформацію армії. 
  • Після повернення Верховної Ради з місячної перерви в роботі президент подав кандидатуру міністра оборони – Євгенія Хмари.
  • Євгеній Хмара після призначення міністром казав, що пропонував своєму попереднику співпрацю, але відповіді не отримав.
  • Зеленський, спілкуючись з журналістами в серпні, дав зрозуміти, що однією з причин заміни міністра оборони була ситуація, що склалася на переговорах з президентом США про дозвіл на використання Starlink для оборонних ударів по території Росії. Президент пояснив, що з міністерства оборони отримав сигнал про згоду Ілона Маска, але на перемовинах із американським лідером з'ясувалося, що такої згоди не було. 
Генеральним партнером проєкту Defense Tech є компанія F-Drones. Компанія розділяє погляди LB.ua щодо важливості обговорення теми оборонних технологій та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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