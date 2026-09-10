В Одесі запустили пілотне тестування 5G

В Одесі розпочали пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G. Це стало наступним етапом розширення мережі після пілотних запусків у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.
Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.
Середня швидкість 5G в Одесі становить 600-700 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1 Гбіт/с. Нова технологія частково перебирає на себе трафік із LTE, завдяки чому мережа має залишатися стабільнішою навіть у місцях із великою кількістю людей.
Для підключення до 5G смартфон зазвичай не потребує додаткових налаштувань. Якщо пристрій не підключається автоматично, Мінцифри радить перевірити, чи активований 5G у налаштуваннях мобільної мережі, оновити операційну систему, вимкнути режими економії заряду та трафіка, а також увімкнути й вимкнути режим польоту або перезавантажити телефон.
- Вперше в Україні пілотний проєкт 5G запровадили у Львові у січні 2026 року. Мінцифри планувало повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.
- Пілотна мережа 5G почала працювати в центральній частині Києва 22 липня. Кожен мобільний оператор покриває місто по-різному, проте у випадку з Хрещатиком це вдалось усім.