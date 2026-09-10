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В Одесі запустили пілотне тестування 5G

5G вже тестово працює у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.

В Одесі запустили пілотне тестування 5G
Ілюстративне фото
Фото: Depositphotos/shock

В Одесі розпочали пілотне тестування мобільного зв’язку п’ятого покоління 5G. Це стало наступним етапом розширення мережі після пілотних запусків у Львові, Бородянці, Харкові та Києві.

Про це повідомили у Міністерстві цифрової трансформації.

Середня швидкість 5G в Одесі становить 600-700 Мбіт/с, а максимальна перевищує 1 Гбіт/с. Нова технологія частково перебирає на себе трафік із LTE, завдяки чому мережа має залишатися стабільнішою навіть у місцях із великою кількістю людей.

Для підключення до 5G смартфон зазвичай не потребує додаткових налаштувань. Якщо пристрій не підключається автоматично, Мінцифри радить перевірити, чи активований 5G у налаштуваннях мобільної мережі, оновити операційну систему, вимкнути режими економії заряду та трафіка, а також увімкнути й вимкнути режим польоту або перезавантажити телефон.

  • Вперше в Україні пілотний проєкт 5G запровадили у Львові у січні 2026 року. Мінцифри планувало повноцінно запустити технологію у 2022 році, однак повномасштабна війна змусила відкласти ці плани з міркувань безпеки.
  • Пілотна мережа 5G почала працювати в центральній частині Києва 22 липня. Кожен мобільний оператор покриває місто по-різному, проте у випадку з Хрещатиком це вдалось усім.
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