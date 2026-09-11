Міноборони кодифікувало дрон-перехоплювач Air Baby 350

Незабаром безпілотник стане доступним для військових за єБали та з’явиться на платформі DOT-Chain

Міністерство оборони України кодифікувало новий дрон-перехоплювач Air Baby 350, розроблений компанією Strix Air. Про це повідомляє Defender Media.

Згідно з даними компанії, Air Baby 350 може розвивати швидкість до 350 км/год. Безпілотник здатен перебувати в повітрі до 15 хвилин та підніматися на висоту до 6 км. Його тактичний радіус застосування становить 35 км, а маса бойової частини — 500 г.

У Strix Air зазначають, що порівняно з попередньою моделлю, Air Baby 350 має кращу маневреність і стабільність у польоті.

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Вартість Air Baby 350 стартує від 43 200 грн і залежить від встановленої камери. Окремі версії перехоплювача оснащують модулем зв’язку Sine.Link. За даними виробника, він розширює можливості виявлення та супроводу повітряних цілей у складних умовах. Новий перехоплювач уже застосовують бойові підрозділи, додали у компанії.

Попередню версію Air Baby почали постачати українським військовим у лютому, а вже в березні Strix Air оголосила про старт його серійного виробництва. У серпневому рейтингу «Армія Бонус+» цей перехоплювач посів 11 місце за кількістю уражених цілей. У Strix Air повідомили, що за сім місяців цього року військові за допомогою Air Baby знищили понад 1000 повітряних цілей.

Станом на липень, з початку 2026 року міністерство оборони кодифікувало і допустило до використання у Силах оборони України 413 БпАК. Майже вся техніка – українського виробництва. Як розповіли у оборонному відомстві, наразі кодифіковано на понад 30% більше безпілотних авіаційних комплексів, ніж за аналогічний період 2025 року, і на понад 73% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

У переліку кодифікованих з початку 2026 року є: