На винищувачі Gripen для України інтегрують французькі керовані бомби Hammer

Французькі високоточні авіабомби AASM Hammer планують адаптувати для застосування з винищувачів Gripen, які мають надійти на озброєння України. Про це повідомляє Le Figaro.

Роботи з інтеграції озброєння виконуватимуть спільно французькі та шведські фахівці. До процесу, зокрема, залучать шведську компанію Saab — виробника винищувачів Gripen, а також французьку Safran, яка бере участь у виробництві авіабомб AASM Hammer.

Адаптація боєприпасу дасть змогу використовувати на Gripen авіаційне озброєння, яке українські військові вже освоїли, без необхідності розробляти для цих літаків нову зброю. Водночас фахівцям потрібно забезпечити сумісність AASM Hammer із підвіскою винищувача, його системами управління озброєнням та механізмами передачі даних про ціль.

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За даними видання Defence Express, перевага AASM HAMMER полягає в тому, що бомба має твердопаливні прискорювачі, а у новій версії XLR - турбореактивний двигун. Це дає можливість запускати їх з меншої висоти ніж потрібно для звичайних плануючих бомб, що зменшує ризики для літака-носія. Шведські Gripen уже використовують американські некеровані бомби Mk 82 та керовані GBU-39, GBU-12 Paveway II і GBU-49 Paveway II. Адаптація французьких AASM Hammer додасть до цього переліку ще один тип високоточних боєприпасів.

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Раніше Франція переважно позиціонувала AASM Hammer як озброєння для своїх винищувачів Rafale, а його використання тісно пов’язували саме з цими літаками. Франція заявляла про плани розпочати початкову підготовку українських пілотів на винищувачах Rafale, які також планують передати Україні. Однак, пояснює Defence Express, навчання, схоже, ще не почалось. Відповідно Україна отримає Gripen раніше за французькі аналоги.

AASM Hammer — французький високоточний модульний боєприпас класу «повітря — земля» з розкладними крилами і твердопаливним ракетним двигуном. Заявлена дальністю польоту — понад 70 км. Він може оснащуватися бойовими частинами масою від 125 до 1000 кг та використовувати інфрачервоне або лазерне наведення та системи INS/GPS. Боєприпас призначений для застосування вдень і вночі та за різних погодних умов.

Україна вже застосовує AASM Hammer у бойових умовах. Раніше французькі авіабомби адаптували для використання з винищувачів МіГ-29, а згодом — і зі штурмовиків Су-25. Крім цього, у лютому Україна та Франція домовились про спільне виробництво цих боєприпасів.

30 червня 2026 року в Києві за участі президента Володимира Зеленського та міністра оборони Швеції підписали угоду, яка передбачає закупівлю 16 сучасних багатоцільових винищувачів Gripen E за кошти Єврокредиту та за підтримки Великої Британії. Поставки цих літаків розпочнуться на початку 2029 року.

Також, згідно з угодою, на початку 2027 року Україна отримає перші 16 Gripen C/D як військову допомогу від Швеції. Це дасть змогу швидше інтегрувати платформу, підготувати пілотів і технічний персонал, адаптувати інфраструктуру та нарощувати бойові спроможності Повітряних Сил. Окрім літаків, Україна отримає необхідне обладнання, логістичну й технічну підтримку. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції.