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Протягом дня Росія атакувала Україну 323 ударними безпілотниками, - Повітряні сили

ППО збила 310 ворожих дронів. 

Протягом дня Росія атакувала Україну 323 ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Фото: Генштаб

Протягом дня 13 вересня Росія атакувала Україну 323 ударними безпілотниками, 14 із них — реактивні.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито або подавлено 310 безпілотників, 9 із них - реактивні. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА противника.

Крім того, ворог застосував близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", інформація щодо них уточнюється.

Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.

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