Протягом дня Росія атакувала Україну 323 ударними безпілотниками, - Повітряні сили

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Протягом дня 13 вересня Росія атакувала Україну 323 ударними безпілотниками, 14 із них — реактивні.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито або подавлено 310 безпілотників, 9 із них - реактивні. Зафіксовано влучання 10 ударних БпЛА противника.

Крім того, ворог застосував близько 10 баражуючих боєприпасів "Бандероль/Дань-Т", інформація щодо них уточнюється.

Станом на 18:00 у повітряному просторі спостерігаються декілька ударних безпілотників.