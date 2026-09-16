У Фінляндії затримали двох чоловіків за підозрою у шпигунстві

Підозрюваних затримали кілька днів тому в Лапландії.

Фінські правоохоронці затримали у Лапландії двох чоловіків за підозрою у шпигунстві. Наразі суд у Гельсінкі розглядає питання про взяття їх під варту.

Про це повідомляє Yle.

Поліція просить суд заарештувати обох чоловіків, посилаючись на обґрунтовані підозри. Їх затримали кілька днів тому в Лапландії.

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Як з'ясувало Yle, у фінському реєстрі населення даних про чоловіків немає. Водночас у шведському реєстрі є двоє людей, чиї дані збігаються з даними затриманих. Йдеться про чоловіків 1986 та 1988 років народження.

Обидва зареєстровані за однією адресою – у квартирі в невеликому прибережному місті Хернесанд. Вони також мають однакові прізвища.

Згідно з інформацією з витоку даних Pandora Papers, один із чоловіків є фактичним бенефіціаром компанії, зареєстрованої на Британських Віргінських островах. Ця фірма була однією з багатьох компаній, зареєстрованих за тією самою адресою.

У Фінляндії чоловіки не мають судимостей, зареєстрованих адрес або зв’язків із фінськими компаніями, які можна було б встановити за відкритими реєстрами.