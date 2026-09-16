Reuters: У Росії зупинили роботу ще два НПЗ

Ідеться про Сизранський та Саратовський нафтопереробні заводи.

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Сизранський та Саратовський нафтопереробні заводи в Росії зупинили переробку нафти після атак українських безпілотників. Про це повідомляє Reuters із посиланням на три галузеві джерела.

Сизранський НПЗ припинив роботу у вівторок, 15 вересня, тоді як Саратовський зупинив переробку ще 11 вересня.

За даними джерел, внаслідок атаки на Сизранський завод було пошкоджено кілька об'єктів, зокрема основну установку первинної переробки нафти CDU-6 потужністю 17,1 тис. тонн на добу. Вона забезпечує близько 71% переробних потужностей підприємства.

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Ремонт пошкодженої установки може тривати щонайменше місяць. Інша установка Сизранського НПЗ – CDU-5 потужністю 7,1 тис. тонн на добу – перебуває на ремонті після атаки безпілотника у липні.

Саратовський НПЗ призупинив переробку нафти 11 вересня після чергової атаки дрона. За словами джерел, 8 вересня підприємство також зупиняло роботу через пошкодження обладнання та пожежі, однак готувалося відновити переробку 10–11 вересня.

Завод також був змушений зупинятися на кілька тижнів після атаки безпілотника 2 серпня.

Зупинка двох підприємств може посилити дефіцит пального на внутрішньому російському ринку. На тлі перебоїв із постачанням Росія вже обмежила експорт бензину, дизельного та авіаційного пального.