Проєкт діяв з травня 2026 року і, ймовірно, фінансувався з російських держструктур, втім компанія заявляє, що не змогла незалежно це підтвердити

Російські розробники використовували штучний інтелект Claude компанії Anthropic для розробки програмного забезпечення, призначеного для координації автономного рою ударних безпілотників. Про це йдеться у звіті компанії про виявлені випадки зловживання її моделями.

За даними Anthropic, до проєкту була причетна група, яку компанія позначила як GTG-27005. Розробники працювали з Claude Code, використовуючи його для написання, перевірки та налагодження програмного забезпечення для безпілотників. Проєкт, який фігурував під назвами DronDoc і Serafim, почали реалізовувати приблизно у травні 2026 року.

Щоб отримати доступ до сервісів попри географічні обмеження, учасники проєкту використовували комерційні віртуальні сервери.

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Одним із ключових завдань було створення системи взаємодії між безпілотниками. Вона мала забезпечувати обмін інформацією між апаратами та дозволяти групі продовжувати виконання місії навіть після втрати одного або кількох дронів.

Окремо розробники створили компактну мовну модель, яка мала визначати подальшу дію безпілотника. Серед можливих сценаріїв передбачали атаку на ціль, спостереження або повернення на базу. Anthropic зазначає, що система могла самостійно визначати цілі та передавати команду на їхнє ураження без безпосередньої участі оператора.

У програмному забезпеченні також була передбачена категорія цілей «людина». Для вдосконалення алгоритмів комп’ютерного зору розробники використовували відеоматеріали бойових дій в Україні. На них об’єкти класифікували за принципом «свій» або «чужий».

У документації та тестових матеріалах проєкту також згадувалася територія Донецької області як приклад можливої зони застосування. Українські прифронтові міста та маршрути переміщення розглядалися як потенційні сценарії для майбутніх місій. Наразі незрозуміло, чи це дійсно працювало і чи було підтверджене бойове застосування такого рою.

Водночас Anthropic не встановила, що група безпосередньо входила до складу російської державної структури. За оцінкою компанії, ймовірно, йшлося про невелику команду фрілансерів, яка виконувала різні цивільні та військові замовлення.

Anthropic пов’язала із проєктом дев’ять акаунтів. Також компанія виявила зв’язки учасників із регіональним університетом та федеральним науково-дослідним центром, пов’язаним із Російською академією наук.

Учасники проєкту заявляли, що отримували фінансування від російського Фонду перспективних досліджень, Національної технологічної ініціативи та Міністерства оборони РФ. Anthropic зазначає, що не змогла незалежно підтвердити ці твердження. Після виявлення діяльності компанія заблокувала пов’язані з проєктом акаунти.

Раніше Anthropic у звіті повідомила, що Кіберактор GTG-20006, який дослідники пов'язують із російською хакерською групою Midnight Blizzard, залучив інструмент штучного інтелекту Claude Code для автоматизації кібератак на Україну та європейські країни. Хакери проводили операції з атак на цілі військової розвідки в урядах України та Європи, а також на дипломатичні та оборонні організації та осіб, пов'язаних із зовнішньою політикою США. Використання ШІ дозволило зловмисникам обходити традиційні системи кіберзахисту та автономно змінювати код шкідливих програм.