У Словаччині сталася пожежа на території заводу з виробництва боєприпасів

пожежа на заводі з виготовлення боєприпасів у Словаччині

У словацькому місті Снина спалахнула пожежа на території компанії ZVS Holding, яка займається виготовленням боєприпасів.

Вогонь охопив дах виробничого цеху, передає сайт Noviny.sk.

Потерпілих немає.

Місцева влада рекомендувала жителям прилеглих районів менше перебувати на вулиці, зачинити вікна і двері, а також вимкнути кондиціонери й системи вентиляції. Окрім цього, містян просять не наближатися до місця займання та виконувати вказівки екстрених служб.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк повідомив, що пожежа спалахнула під час ремонтних робіт, припустивши, що займання могло статися через зварювання. Посадовець підкреслив, що саме виробниче обладнання не горить, а в охопленій вогнем частині приміщення виготовлення продукції на той момент не проводили.